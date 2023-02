Hogwarts Legacy: chiuso un sito che segnalava gli streamer che ci giocano

L'esordio di Hogwarts Legacy è contraddistinto da un successo travolgente, tuttavia l'open world di Avalanche è al centro di numerose e insistenti polemiche legate alla controversa figura dell'autrice dei romanzi di Harry Potter, J.K.Rowling.

Rowling è stata accusata di commenti transfobici, motivo per cui molti utenti non solo hanno deciso di boicottare il gioco e non acquistarlo, ma anche di scoraggiare gli altri giocatori a guardare dei gameply su Twitch.

Un utente in particolare, Sam Gibbs, ha creato un sito denominato "havetheystreamedthatwizardgame" che consente di individuare quegli streamer che hanno dato spazio ad Hogwarts Legacy, ed eventualmente metterli nella propria personale black list di content creator da non supportare. Il portale ha funzionato per circa 24 ore, prima di essere però chiuso. Non è perfettamente chiaro se sia stato il suo stesso autore a porre fine all'iniziativa, ma il messaggio che appare provando a collegarsi al sito recita: "Questo servizio è stato sospeso dal suo proprietario".

Le polemiche che continuano ad imperversare in queste ore hanno coinvolto anche la celebre coppia di streamer Matt e Shelby di Girlfriend Review, con la ragazza che ha abbandonato la trasmissione in lacrime dopo essere stata tempestata di insulti e messaggi tossici dalla chat.

