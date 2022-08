Hogwarts Legacy: nuova cinematica e immagini dell'editor dei personaggi

Nella notte si è tenuto uno speciale evento per gli addetti ai lavori denominato Autodesk Vision Series Event e incentrato sulle possibilità offerte da AutoDesk, durante lo showcase c'è stato spazio anche per Hogwarts Legacy, il nuovo attesissimo gioco di WB Games.

Oltre ad una nuova sequenza cinematica di breve durata, sono state mostrate alcune immagini dell'editor dei personaggi, come il menu di personalizzazione che permette di scegliere ad esempio il colore degli occhi, il taglio dei capelli e il colore degli stessi, oltre a tantissimi altri aspetti per rendere assolutamente unico il nostro personaggio.

Non ci sono purtroppo altri dettagli, non si è trattato infatti di una presentazione per il grande pubblico, e dunque non sono emerse informazioni come la data di uscita di Hogwarts Legacy, genericamente fissata per la fine dell'anno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e a sorpresa Nintendo Switch.

Un leak ha svelato anche le edizioni speciali di Hogwarts Legacy non ancora annunciate da Warner Bros, probabilmente informazioni come la data di uscita, i bonus preorder e le Collector's e Limited Edition verranno rivelate durante l'estate o al più tardi a inizio autunno, restiamo in attesa di scoprire quando potremo finalmente mettere le mani sul nuovo gioco ambientato nell'universo di J.K. Rowling.