Hogwarts Legacy: cinque bug assurdi che vi faranno sbellicare dal ridere

Sviluppare un videogioco non è affatto semplice, dal momento che richiede anni di lavoro e il contributo di decine, centinaia e a volte anche migliaia di persone. La storia produttiva è costellata di inciampi e modifiche radicali, al punto che spesso e volentieri un titolo diventa presentabile solo nelle ultimissime settimane di lavorazione.

Ciò vale anche per Hogwarts Legacy, uno dei titoli di maggior successo dell'attuale generazione. Per festeggiare il suo primo compleanno e al contempo strappare qualche risata ai propri affezionati videogiocatori, i ragazzi di Avalanche Studios hanno tirato fuori dal proprio archivio alcuni dei bug e glitch che affliggevano Hogwarts Legacy durante lo sviluppo. Missione senz'altro compiuta, come testimoniano questi cinque, folli esempi.

Nuotare e volare con stile

Ad un certo punto dell'avventura, il protagonista è chiamato ad immergersi nel Lago Nero alla ricerca dell'Astrolabio. La versione preliminare di questo incarico presentava tuttavia un bug molto particolare. Come potete vedere, l'eroe era così contento di farsi una nuotata che non la smetteva neppure una volta fuoriuscito dall'acqua e salito in groppa alla sua scopa. Si può tranquillamente dire che grazie a questo bug nuotava letteralmente nell'aria!

Non ricordavo d'aver utilizzato l'incantesimo Wingardium Leviosa...

Uno dei primi incantesimi che i fan di Harry Potter hanno imparato a conoscere, anche grazie all'iconica interpretazione di Emma Watson, è Wingardium Leviosa. La scena, resa magistralmente anche dalla doppiatrice Letizia Ciampa, è iconica: "Si dice Leviòsa, non Leviosà!". Peccato che nella prima versione del gioco alcuni personaggi levitavano anche senza essere stati colpiti dall'incantesimo, come testimonia questa Professoressa Weasley fluttuante tra le mura di Hogwarts.

Da fantasy a horror è un attimo

Fantasy e horror sono due generi che hanno dimostrato di andare a braccetto in più di un'occasione, anche nella stessa saga di Harry Potter, ma mentre prendeva forma nelle fucine digitali di Avalanche Studios Hogwarts Legacy ha preso fin troppo sul serio questo accostamento. Tra facce doppie, lingue giganti, occhi fuori dalle orbite o persino in fronte, era proprio la fiera del macabro!

Un momento, ma quello è un libro che cammina?

Gestire le compenetrazione tra gli oggetti non deve essere per nulla divertente per gli sviluppatori, specialmente nel contesto di un videogioco ricco di asset e dettagli come Hogwarts Legacy. Qualcosa può facilmente sfuggire al loro controllo, come dimostra questo libro gigante che se ne va amabilmente a spasso su un ponticello. Il libro si trovava tranquillamente tra le mani di una persona, prima di farsi beffe delle leggi della fisica e ingrandirsi come Ant-Man fino a sovrastare colui che lo trasportava.

Professor Sharp, cos'hanno che non va le sue braccia?

Se gestire un oggetto innocuo come un libro è difficile, immaginate quanto può essere arduo animare gli arti! Ne sa qualcosa il povero Professor Sharp, le cui braccia avevano scelto di non sottostare ai normali vincoli imposti dalla struttura delle articolazioni della spalla, del gomito e dei polsi della specie Homo Sapiens. A proposito di arti che fanno quel che gli pare, per le viuzze era anche possibile imbattersi in personaggi non giocanti intenti ad esibire la più classica delle T-Pose!