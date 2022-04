Hogwarts Legacy: cinque dettagli segreti che forse non avete notato nel gameplay trailer

Scopriamo insieme nel nostro nuovo video cinque dettagli segreti che è possibile scovare analizzando attentamente il primo gameplay trailer di Hogwarts Legacy, l'ambizioso progetto di WB Games e Avalanche basato sulla serie di romanzi di J.K. Rowling.

Il ricco gameplay trailer di Hogwarts Legacy mostrato durante l'ultimo State of Play ha mostrato una panoramica generale della struttura ludica del titolo, ma abbiamo preso in esame alcuni dettagli nascosti che forse vi siete persi per strada durante la visione.

Ad esempio, avete notato che il quotidiano Daily Prophet riporta in prima pagina la data 1 settembre 1890? Sarà infatti proprio questa la data esatta in cui comincerà il nostro viaggio come studente tra le mura del castello di Hogwarts. L'anno suggerisce inoltre che sarà Phineas Nigellus Black, il trisnonno di Sirius Black, il preside in carica della scuola di magia e stregoneria.

Tra le altre particolarità, abbiamo notato inoltre l'utilizzo dell'Avada Kedavra, la maledizione senza perdono con cui è possibile porre fine alla vita degli altri maghi. Quanto saremo liberi di caratterizzare il nostro alter ego, ed eventualmente dedicarci alle Arti Oscure?

Per approfondire questi e gli altri dettagli nascosti del promettente gameplay trailer di Hogwarts Legacy vi rimandiamo al filmato che vi abbiamo proposto in apertura.