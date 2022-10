Hogwarts Legacy classificato in Australia: rating, online e microtransazioni

A pochi mesi di distanza dall'atteso debutto di Hogwarts Legacy, è tempo di classificazioni per il GDR di Warner Bros, che porterà gli appassionati del maghetto britannico alla scoperta del XIX secolo dell'universo di Harry Potter.

Dall'ente di classificazione australiano, in particolare, arriva il primo rating dedicato alla produzione. L'organizzazione, tradizionalmente molto severa, ha assegnato a Hogwarts Legacy una valutazione "M - Mature", con la quale si consiglia una fruizione del titolo ad un pubblico di età superiore ai 15 anni. Oltre ai riferimenti alla presenza in Hogwarts Legacy di violenza e tematiche sovrannaturali, la classificazione australiana cita anche l'inclusione nel gioco di microtransazioni e interattività online.

Su questo fronte, tuttavia, è necessario fare chiarezza, ricordando diverse informazioni già note. Sin dall'annuncio del titolo, Warner Bros ha infatti più volte ribadito che Hogwarts Legacy non includerà microtransazioni. È dunque probabile che i riferimenti del rating australiano siano legati semplicemente alla possibilità di acquistare in formato stand-alone i contenuti aggiuntivi della versione Deluxe di Hogwarts Legacy, ovvero un piccolo DLC a tema Arti Oscure.



Già confermata inoltre anche l'assenza di multiplayer in Hogwarts Legacy, con il GDR che sarà completamente single player. I riferimenti alla previsione nel gioco di elementi di "interattività online" non dovrebbero dunque sottintendere alcuna dinamica multiplayer.