Hogwarts Legacy, nuova clip ingame: gli sviluppatori vanno a caccia di bug

Lo sviluppo di Hogwarts Legacy procede spedito, come confermano gli stessi studi Avalanche spiegando, e mostrando con una nuova clip ingame, di essere impegnati nella "caccia ai bug" che precede solitamente il raggiungimento della fase Gold di un videogioco open world di queste dimensioni.

Il breve filmato di gioco rimbalzato sui social da WB Games Avalanche mostra il maghetto interpretato dal Cinematics Production Coordinator, Rollins Wimber, alle prese con un divertente bug che ripete ciclicamente un'animazione di attacco studiata originariamente per stordire l'avversario e lanciarlo in aria.

Come mostrato nella clip, l'errore emerso nel codice di gioco trasforma l'incantesimo del giocatore in un vero e proprio attacco definitivo che condanna l'avversario a compiere una serie infinita di balzelli in aria. Con ogni probabilità il bug in questione dovrebbe essere già risolto, a giudicare dall'ilarità dimostrata dai ragazzi degli studi Avalanche nel trasformare questo particolare frangente della fase di testing in un momento divertente da condividere sui social con tutti gli appassionati dell'epopea fantasy di Harry Potter.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che il gameplay magico di Hogwarts Legacy riprenderà (si spera senza bug) nel corso delle prossime festività natalizie su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.