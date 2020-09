Hogwarts Legacy: nessun coinvolgimento di J.K. Rowling nel gioco di Harry Potter

Stando a quanto dichiarato da Warner Bros Games, l'autrice della celebre saga di Harry Potter, J.K. Rowling, non sarebbe stata in nessun modo coinvolta nella creazione di Hogwarts Legacy.

Nello specifico la software house ha spiegato che l'autrice: "non ha partecipato allo sviluppo del gioco, tuttavia i suoi testi costituiscono le fondamenta di tutti i nostri progetti ambientati nel Mondo dei Maghi" e continua specificando che Hogwarts Legacy: "non è una nuova storia di J.K. Rowling".

La Rowling è stata recentemente al centro di diverse controversie riguardo alcuni suoi tweet di natura transfobica e le polemiche che ne sono scaturite hanno avuto come risultato finale quello di spaccare in due la fanbase di Harry Potter. Alcuni vorrebbero boicottare il gioco, mentre altri sono dell'idea che non sarebbe giusto sabotare gli sviluppatori per colpa dell'autrice. A prescindere dalle azioni che i fan decideranno di intraprendere le dichiarazioni della Rowling hanno suscitato abbastanza scalpore da indurre Warner Bros a pubblicare una dichiarazione per confermare la sua limitata partecipazione al progetto.

Hogwarts Legacy sarà un titolo Open World con elementi RPG in cui i giocatori potranno creare il proprio personaggio da zero ed esplorare il Mondo Magico dell'ottocento. Ne approfittiamo per ricordarvi che Hogwarts Legacy sarà un titolo cross-gen e non ha ancora una finestra di lancio precisa ed è atteso in un generico 2021.