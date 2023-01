Hogwarts Legacy: in che modo è collegato al mondo magico di Harry Potter?

Sappiamo che Hogwarts Legacy ha una storia originale e che il nuovo gioco di Avalanche non è canonico, dunque in che modo Hogwarts Legacy si inserisce nel Mondo Magico ideato da J.K. Rowling?

A questo proposito, gli sviluppatori e il publisher WB Games specificano che "Anche se i giochi di Portkey Games non sono adattamenti diretti dei libri e dei film, i giochi hanno profonde radici nell'universo del mondo magico. Pur rimanendo fedeli alla visione originale di J.K. Rowling, gli sviluppatori di Portkey esplorano nuovi territori fornendo ai fan nuovi modi di immergersi nel mondo magico."

Il team specifica poi come J.K. Rowling non è coinvolta nello sviluppo di Hogwarts Legacy anche se "i suoi straordinari scritti sono alla base di tutti i progetti del Wizarding World", specifica Warner Bros Games in una nota.

In questi giorni Hogwarts Legacy è al centro di numerose polemiche e c'è chi minaccia di boicottare il gioco, ritenendolo troppo inclusivo. Noi ci abbiamo giocato e se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Hogwarts Legacy ricordandovi che il titolo sarà disponibile dal 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S (dal 7 febbraio in Accesso Anticipato), da aprile su PS4 e Xbox One e da luglio 2023 anche su Nintendo Switch.