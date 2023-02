Hogwarts Legacy: come aprire i forzieri con l'occhio e fare soldi facili

Se avete iniziato a giocare da poco a Hogwarts Legacy, vi sarete quasi sicuramente imbattuti almeno una volta in uno dei particolari forzieri dorati con un grosso occhio al posto della serratura. Se non avete idea di come si faccia a sbloccarli, ecco tutti i passaggi da seguire per accedere al loro prezioso contenuto.

Come avrete notato, questi contenitori sono completamente diversi da tutti gli altri, visto che non possono essere aperti in modo tradizionale e quel grosso occhio che si ritrovano nella parte frontale continua a seguire tutti i movimenti del protagonista. Ciò accade perché questi forzieri sono effettivamente dotati di vista e non consentono a nessuno che sia nel loro raggio visivo di sbloccarne la serratura: questo significa che l'unico e solo modo per poterli aprire è quello di 'fregarli' con qualche barbatrucco da mago.

A questo proposito, ciò che vi serve è l'incantesimo che prende il nome di Disillusione, il quale può essere appreso completando una delle missioni principali nelle prime ore di gioco. L'utilizzo di questa magia fa sì che il personaggio controllato dal videogiocatore diventi invisibile e possa così avvicinarsi al forziere ed aprirlo senza alcun impedimento. In alternativa, potete ottenere il medesimo effetto ingurgitando una pozione dell'invisibilità.

Il motivo per cui i forzieri con l'occhio sono così importanti è per via del loro contenuto: ciascuno di essi nasconde al suo interno ben 500 Galeoni d'oro, la valuta di Hogwarts Legacy con cui acquistare servizi e oggetti presso i vari mercanti.

