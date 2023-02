Hogwarts Legacy: come aumentare gli slot di equipaggiamento

Durante la vostra avventura in Hogwarts Legacy vi capiterà di trovare numerose risorse da raccogliere e utilizzare, le quali possono avere diversi livelli di rarità e si possono anche migliorare per aumentarne l'efficacia (a proposito, ecco la guida per potenziare l'equipaggiamento in Hogwarts Legacy).

Se vi dedicherete con attenzione alla raccolta di questi oggetti, tuttavia, in breve tempo vi ritroverete con l'inventario pieno e sarete quindi impossibilitati a trasportare altro loot a meno di non sacrificare qualcosa già in vostro possesso. All'inizio del gioco, infatti, avrete a disposizione solamente 20 slot per oggetti e pezzi di equipaggiamento. Questo problema si presenta fin dalle primissime ore di gioco, e può rappresentare un grosso limite se non risolto in fretta: vediamo quindi cosa bisogna fare per ampliare le nostre tasche.

Come aumentare gli slot dell'inventario

L'unico metodo che vi permetterà di aumentare gli slot a vostra disposizione è completare tutte le Prove di Merlino. Si tratta di una serie di piccoli compiti da portare a termine disseminati per tutta la mappa di gioco, che diventano però disponibili solo dopo aver completato la missione principale chiamata, per l'appunto, Prove di Merlino. Per attivare una di queste sfide, dopo averla trovata, dovrete utilizzare una foglia di Mallowseet, un ingrediente acquistabile presso il negozio The Magic Neep a Hogsmeade, oppure reperibile coltivando le giuste piante all'interno della Stanza delle Necessità.

Dopo aver completato un numero sufficiente di Prove di Merlino, il numero di slot dell'inventario a vostra disposizione raddoppierà, passando dai 20 iniziali a ben 40 slot, che consentono di trasportare finalmente un buon numero di oggetti e pezzi di equipaggiamento. Nel frattempo, per liberare spazio è consigliabile vendere tutto ciò che non vi interessa o non vi serve più in uno dei molti negozi presenti a Hogsmeade, in modo tale da guadagnare anche qualche pezzo d'oro.

Se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Hogwarts Legacy. Se invece avete già cominciato la vostra avventura nel mondo magico, potrebbe tornarvi utile la nostra guida alle migliori build di Hogwarts Legacy.