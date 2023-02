Hogwarts Legacy: come cambiare l'aspetto del protagonista

In Hogwarts Legacy è possibile personalizzare interamente il nostro giovane protagonista, partendo da uno qualsiasi degli oltre 30 preset messi a disposizione da Avalanche Software. In caso di ripensamenti a riguardo, questa guida vi illustrerà qual è il metodo per cambiare l’aspetto del vostro alter ego ad avventura già iniziata.

Per variare l’aspetto del protagonista è sufficiente recarsi ad Hogsmeade e fare visita all'Emporio di Madam Snelling, situato nella parte centro-settentrionale del villaggio. Una volta raggiunto il negozio, al suo interno troverete Calliope, la quale sarà lieta di aiutarvi in cambio di una piccola somma di denaro che corrisponde a 20 galeoni. Malgrado non sia possibile agire direttamente sui lineamenti scelti in precedenza (né tantomeno sul tono della voce), il salone di bellezza permette ai giocatori di modificare aspetti quali le cicatrici, la carnagione, il colore degli occhi, le sopracciglia e la capigliatura del proprio personaggio. Vi ricordiamo inoltre che Hogwarts Legacy permette di modificare l’aspetto dei vestiti attraverso la Trasmogrificazione, una meccanica che consente di variare l’estetica dell’equipaggiamento mantenendone invariate le statistiche.

