Hogwarts Legacy su Switch: come se la cava a confronto con Xbox One?

Pur non avendo ottenuto nemmeno una nomination ai The Game Awards 2023, Hogwarts Legacy è uno dei giochi più amati e di maggior successo di quest'anno. L'open world ambientato nel mondo di Harry Potter è finalmente arrivato anche su Nintendo Switch, e continuano ad emergere in rete video confronti con le altre edizioni del gioco di Avalanche.

Abbiamo già avuto modo di constatare come Hogwarts Legacy soffra di tempi di caricamento piuttosto lunghi su Nintendo Switch, ma è interessante andare ad osservare altre caratteristiche di questa edizione pensata per la console ibrida. Il filmato che vi abbiamo riportato in apertura, realizzato da IGN.com, ci conferma che, come era facilmente prevedibile, il gioco scende ad ulteriori compromessi su Switch dal punto di vista tecnico.

L'analisi mette in chiaro che il gioco presenta risoluzioni ed effetti grafici inferiori rispetto alla versione Xbox One, senza dimenticare un framerate che punta ai 30fps ma che si dimostra piuttosto instabile in numerose situazioni di gioco, specialmente durante le scene più concitate. Per quanto riguarda la risoluzione, questa si attesta sui 567p in modalità docked e 540p in modalità handheld.

Sin da quando è stato pubblicato, la community di Hogwarts Legacy ha totalizzato oltre 700 milioni di ore di gioco, rivitalizzando così il già florido franchise di Harry Potter.