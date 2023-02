Hogwarts Legacy: come espandere la capacità dell'inventario

Uno dei problemi maggiori che affliggeranno gli utenti di Hogwarts Legacy nelle prime ore di gioco è relativo allo spazio limitato del proprio inventario, che si riempirà velocemente tramite i vari oggetti trovati esplorando gli scenari dell'avventura.

Incrementare le capacità delle proprie tasche sarà dunque molto importante, complice la presenza di diversi forzieri disseminati ad Hogwarts e dintorni (a proposito, vi rimandiamo alla nostra guida su come aprire i forzieri con l’occhio e fare soldi facili in Hogwarts Legacy) solitamente pieni di risorse utili. L’unico modo per ampliare il proprio inventario sarà superare tutte le prove di Merlino, sfide incentrate su vari rompicapi e disseminate lungo tutto il gioco. Completandole, il proprio alter ego digitale avrà accesso ad un numero ulteriore di slot disponibili per lo stoccaggio di tutti i materiali ottenuti durante l’avventura.



Bisogna in ogni caso concludere un certo numero di prove di Merlino per ottenere i tanto ambiti slot aggiuntivi: ad esempio, il primo potenziamento richiederà il completamento di due prove, mentre il secondo ne esigerà quattro.

