Hogwarts Legacy come gira su Nintendo Switch? Trapela online il primo gameplay

A una settimana esatta dal lancio di Hogwarts Legacy su Switch, l'utente di Twitter/X 'Tal Helfgott' solletica la curiosità della community nintendiana appassionata di Harry Potter mostrando online le primissime scene di gameplay del porting dell'avventura open world di Portkey e Avalanche.

Le scene ingame condivise dal creatore di contenuti ci reimmergono nel Wizarding World di Hogwarts Legacy per offrirci un piccolo ma importante antipasto dell'esperienza grafica, ludica e contenutistica promessaci dalla versione Switch dell'odissea ruolistica realizzata sotto l'egida di WB Games e destinata ad approdare sulla console ibrida il prossimo 14 novembre.

Il filmato off-screen propostoci da Tal Helfgott non mostra il fianco a spoiler sugli eventi che caratterizzano l'avventura principale ma ci permette di familiarizzare con il comparto tecnico di questo porting e osservare le modifiche compiute dagli sviluppatori (specie nella gestione dell'interfaccia) per sfruttare al meglio le limitate potenzialità hardware dell'attuale famiglia di console ibride della casa di Kyoto.

Pur essendo stato prontamente rimosso dal social di Elon Musk, il video in questione continua a fare il giro dei forum di settore e di portali come Insider-Gaming. Ad ogni modo, ormai manca davvero poco al lancio del titolo su Switch, perciò vi invitiamo a ingannare l'attesa facendoci compagnia su queste pagine per andare alla scoperta dei segreti dell'ultima avventura di Portkey Games con la nostra recensione di Hogwarts Legacy.