Hogwarts Legacy 'è troppo' per Switch? Grafica e prestazioni nella tech review di DF

Il lancio di Hogwarts Legacy su Nintendo Switch offre ai giornalisti di Digital Foundry l'opportunità di reimmergersi nel Mondo Magico di Harry Potter con un'approfondita analisi tecnica sul comparto grafico e sulle prestazioni di questo atteso porting.

L'ultimo speciale a firma del collettivo di giornalisti tech enthusiast legato a Eurogamer.net conferma i pesanti compromessi richiesti per poter eseguire correttamente il titolo su un hardware così limitato. Per garantire un'esperienza di gioco fluida a tutti i maghetti che desiderano cimentarsi nelle sfide offerte da Hogwarts Legacy su Nintendo Switch, il team di Portkey Games ha dovuto ridurre in maniera sensibile la densità della vegetazione, il livello di dettaglio dei modelli poligonali, la distanza di visuale nell'esplorazione open world e la qualità degli effetti di illuminazione e particellari.

Pur con tutti gli accorgimenti presi da Portkey e Avalanche Software anche in tema di gestione della risoluzione dinamica e del framerate, il risultato finale restituitoci a schermo dal titolo non rende giustizia al lavoro svolto dagli artisti digitali e dai designer che hanno plasmato il Wizarding World originario. Possiamo intuire la reale entità di questi evidenti sacrifici grafici e prestazionali ammirando le scene del recente video condiviso da IGN.com con le differenze grafiche di Hogwarts Legacy su Switch e Xbox One.