Hogwarts Legacy: come identificare e riconoscere i pezzi d'equipaggiamento

Il mondo aperto di Hogwarts Legacy dà il benvenuto ai giocatori offrendo loro una notevole libertà esplorativa, che si riflette anche nella possibilità di scovare tesori non identificati. A proposito di questi misteriosi ritrovamenti, ecco quali sono i passaggi e tutto ciò che serve sapere per poterne sfruttare a pieno il potenziale.

Per identificare l’equipaggiamento trovato negli scrigni del tesoro è necessario avere libero accesso alla Stanza delle Necessità, che dopo essere stata sbloccata procedendo nel corso dell’avventura (la professoressa Weasley vi contatterà personalmente al momento più opportuno) può essere raggiunta comodamente grazie al viaggio rapido. A tal proposito, ecco come si usa il viaggio rapido in Hogwarts Legacy.

Una volta sbloccata la sala magica, visitatela e interagite con il Banco delle Descrizioni (la strana scrivania che ospita, fra le altre cose, una civetta molto simile a Edvige) per rivelare le proprietà dell’attrezzatura sconosciuta presente nel vostro inventario. Infine vi ricordiamo che questo procedimento, indispensabile per poter indossare l’armamentario in questione, è totalmente gratuito e utile a far trasparire i valori di Attacco e Difesa di ogni pezzo d’equipaggiamento.

Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire come personalizzare la vostra scopa in Hogwarts Legacy, che all’interno del videogioco sviluppato da Avalanche Software rappresenta uno dei principali mezzi di trasporto.