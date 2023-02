Hogwarts Legacy: come imparare le Maledizioni Senza Perdono

Le famigerate 'Maledizioni senza Perdono' fanno parte del lato più oscuro e affascinante dell'intero Wizarding World. Caratteristiche dei maghi più oscuri, queste maledizioni sono state inserite dagli sviluppatori all'interno del novero di incantesimi utilizzabili in Hogwarts Legacy, e noi di Everyeye vi sveleremo oggi come poterle apprendere.

Sebastian Sallow e le Arti Oscure

Come ben saprete, specialmente se siete fan sfegatati del mondo di Harry Potter, le maledizioni senza perdono sono ben tre: Avada Kedavra, Crucio e Imperio, ognuna con effetti devastanti e differenti. Ebbene, per potere apprendere questi oscuri poteri avrete bisogno di stringere amicizia con Sebastian Sallow, studente Serpeverde tra i più importanti companion del gioco. Dopo aver legato con Sallow, vi verranno proposte delle quest secondarie che vi consentiranno di approfondire il vostro rapporto, fino a quando sarà lo stesso Sebastian a offrirsi di insegnarvi le famose maledizioni. Tenete bene a mente che, affinché possiate apprenderle tutte e tre correttamente, sarà necessario che rispondiate correttamente alle sue domande.

Di seguito vi proponiamo un piccolo schema con gli effetti e i requisiti di apprendimento per ciascuna delle maledizioni di cui sopra.

Crucio

Effetti: i nemici ricevono danni considerevoli nel tempo e gli viene inflitto lo status 'Maledizione', che garantirà dei bonus agli effetti.

Come sbloccarla: completare la missione secondaria All'ombra dello studio e rispondere come segue: "Voglio imparare la maledizione Cruciatus. Ma dovrai prima utilizzarla su di me".

Imperio

Effetti: i nemici prendono le vostre difese in battaglia e vi curano.

Come sbloccarla: completare la missione secondaria All'ombra del tempo e rispondere come segue: "Sì, vorrei imparare la maledizione Imperio".

Avada Kedavra

Effetti: uccide istantaneamente il nemico

Come sbloccarla: completare la missione secondaria All'ombra della reliquia e rispondere: "Sì, per favore" seguito da "Tutti dovrebbero conoscerla".

Ad ogni modo, gli incanti disponibili nella produzione Avalanche Software sono davvero tanti e con caratteristiche estremamente diverse. Ne abbiamo parlato all'interno della guida sui migliori incantesimi per le battaglie in Hogwarts Legacy.

Qualora ve la foste persa, sulle pagine di Everyeye potete inoltre trovare la guida su come sbloccare Alohomora in Hogwarts Legacy.