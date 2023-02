Hogwarts Legacy: come ottenere la magia Alohomora

Come raccontatovi nella recensione di Hogwarts Legacy, nel nuovo Action/RPG incentrato sul Wizarding World è possibile apprendere ed utilizzare un ampio numero di preziose magie.

Tra i vari incantesimi disponibili, Alohomora è uno dei più utili per gran parte dell'avventura. Ma come può essere sbloccato? L’unico modo per poter avere a propria disposizione l’incantesimo in oggetto è quello di completare la missione “Il Lamento Lunare del Custode”. Per poterla avviare è necessario interagire con il custode di Hogwarts Mr. Moon e, una volta conclusa, il giocatore viene ricompensato con l’apprendimento della magia Alohomora.

Si tratta di un potere che consente di scassinare le serrature disseminate in ogni angolo della mappa, così da avere accesso a nuove aree del Castello e di ulteriori scenari altrimenti inaccessibili attraverso le normali magie. Come diverse altre abilità a nostra disposizione, anche Alohomora necessita di essere potenziato, così da garantire lo scassinamento di serrature di livello superiore, e l’unico modo per poterlo fare (qualora si fosse avanzati sufficientemente nel gioco) è completare la missione “L’uomo dietro le Lune”, ottenibile dallo stesso Mr. Moon.

Qualora ve la foste persa, sulle pagine di Everyeye trovate anche ulteriori guide dedicate all’opera magna di Avalanche Software, come quella su come sbloccare il pacchetto delle arti oscure in Hogwarts Legacy.