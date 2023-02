Hogwarts Legacy: come ottenere Punti Talento per migliorare il proprio personaggio

Come in ogni altro Action/RPG, anche in Hogwarts Legacy sarà fondamentale potenziare sempre di più il nostro giovane mago per prepararlo alle sfide più ardue dell'avventura. Oltre ad apprendere vari incantesimi, il giocatore potrà sbloccare anche diversi Talenti che renderanno sempre più abile il suo personaggio.

Sbloccarli è alla base del gameplay e della progressione del nostro protagonista: si ottengono tramite la spesa di Punti Talento, che si guadagnano accumulando un poco alla volta punti esperienza sufficienti per far salire di livello il proprio personaggio. Si ricevono EXP completando le numerose missioni ed incarichi secondari offerti dall'opera, e dal livello 5 in poi il giocatore verrà ricompensato con i preziosi Punti Talento, consentendogli in questo modo di accumularli per sbloccare poteri avanzati sempre più potenti ed efficaci.

Da tenere presente che il level cap di Hogwarts Legacy è fissato a 40, dunque una volta raggiunto non sarà possibile ricevere ulteriori Punti Talento: in totale se ne guadagnano 36 nel corso dell'avventura, e non sono sufficienti per poter sbloccare ogni singola abilità offerta dal gioco. Per questo motivo, quindi, è importante riflettere con attenzione su come spendere questi punti, in modo così da massimizzare lo sviluppo del vostro personaggio con i Talenti che fanno effettivamente al caso vostro.

Per ulteriori consigli utili, eccovi la guida all'uso della Magia Antica in Hogwarts Legacy. Scopriamo anche qual è la Casa migliore da scegliere per iniziare Hogwarts Legacy.