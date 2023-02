Hogwarts Legacy: come ottenere più slot per gli incantesimi

In Hogwarts Legacy è possibile apprendere un buon numero di incantesimi diversi durante l'avventura (ecco a tal proposito quali magie ci sono in Hogwarts Legacy), da equipaggiare negli appositi slot per potersi poi utilizzare nel corso della nostra avventura attraverso il Wizarding World.

All'inizio della partita, tuttavia, si possono impostare soltanto un numero limitato di magie a causa dei pochi slot disponibili, rendendo quindi necessario sostituirle manualmente attraverso i menù di gioco. Tuttavia, nel corso dell'avventura ci sarà modo di ampliare il numero di slot totali, creando così set multipli intercambiabili in tempo reale a nostro piacimento, permettendo così di rendere più dinamici i combattimenti senza spezzarne il ritmo effettuando modifiche tramite il menù di pausa.

Ampliare il numero di incantesimi da equipaggiare contemporaneamente è semplice: basta sbloccare i talenti Conoscenza Magica I, II e III per avere così accesso ogni volta ad un set incantesimi extra, permettendo in questo modo al giocatore di configurare un maggior numero di poteri magici e di selezionarli attraverso una semplice combinazione di tasti (R2/RT più un tasto della croce direzionale). In questo modo avremo una varietà di abilità magiche molto più ampia a portata di mano, rendendo più semplice ed agevole il proseguo del nostro viaggio attraverso le numerose sfide di Hogwarts e dintorni.

Per ulteriori suggerimenti su come sviluppare al meglio il proprio personaggio, ecco la guida ai migliori Talenti di Hogwarts Legacy.