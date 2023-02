Hogwarts Legacy: come parare gli attacchi ed eseguire un parry

Come qualsiasi opera ambientata nel mondo di Harry Potter, anche in Hogwarts Legacy è possibile destreggiarsi in furiosi scontri tra maghi durante i quali non solo si lanciano incantesimi, ma bisogna altresì cercare di evitare quelli in arrivo. A tal proposito, in questa guida vi spiegheremo tutto sull'arte della difesa.

Per poter vanificare l'attacco eseguito dall'avversario occorre utilizzare Protego, un particolare incantesimo che genera una barriera protettiva davanti al protagonista. A differenza dello scudo negli action in terza persona, nel caso di Hogwarts Legacy non è possibile tenere attivo Protego per molto tempo ed è quindi fondamentale che l'incantesimo venga attivato con il giusto tempismo. Ad aiutare in tal senso è l'indicatore giallo che appare sulla testa del nostro mago quando il nemico sta per colpirci: quando ciò accade, attivate immediatamente lo scudo ed eviterete di subire danno. Nel caso in cui vi troviate in uno scontro che coinvolge più avversari, è molto importante che rivolgiate lo sguardo al nemico che sta per attaccarvi oltre ad attivare l'incantesimo protettivo, altrimenti rischierete che il colpo riesca ad aggirare lo scudo e a raggiungervi lo stesso.

Occorre precisare che non tutti gli attacchi possono essere parati e, in maniera molto simile a quanto accade in molti titoli action, gli avversari possono eseguire tecniche impossibili da parare che vengono accuratamente segnalate da un indicatore rosso in prossimità della testa del protagonista. In situazioni come queste è meglio eseguire una schivata, poiché provare a parare sarà inutile e subirete inevitabilmente danno.

