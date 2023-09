Hogwarts Legacy: ecco come le parole di J.K. Rowling hanno ispirato le ambientazioni

Warner Bros. Games e Avalanche Software ci ricordano dell'esistenza di Hogwarts Legacy, un gioco da milioni di copie che, dopo mesi e mesi dall'uscita, è fisiologicamente finito lontano dai riflettori, raccontandoci in che modo le pagine dei libri di J. K. Rowling hanno ispirato la creazione delle ambientazioni.

Gli sviluppatori di Hogwarts Legacy si sono ovviamente ispirati alle parole della scrittrice anglosassone per dare forma al Castello di Hogwarts e a tutte le altre ambientazioni che fanno da sfondo alle vicissitudini degli studenti del quinto anno di Magia e Stregoneria impersonati dai videogiocatori. Il nuovo video di approfondimento, fresco di pubblicazione sul canale ufficiale del gioco, ci porta dunque alla scoperta dei luoghi pervasi di magia mentre una voce narrante legge degli estratti dai libri.

Si comincia con il Porto Sotterraneo, che ha accolto Harry, Ron ed Hermione al loro primo arrivo ad Hogwarts, e si prosegue con la Sala dei Professori, il Giardino nel quale Harry e Ron si rifugiano durante il Ballo del Ceppo, il Bagno del Prefetto nascosto dietro la quarta porta a sinistra della statua di Boris il Basito ("Frescospino!"), il Corridoio del Settimo Piano dal quale è possibile accedere alla Stanza delle Necessità e infine le Clessidre che fungono da segna-punti per le quattro case di Hogwarts.

Potete godervi il video in cima a questa notizia, dopodiché vi consigliamo di informarvi sui rumor che vogliono Hogwarts Legacy 2 già in via di sviluppo.