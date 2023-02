Hogwarts Legacy: come passare dal giorno alla notte, e viceversa

Come si vede nella larga maggioranza degli open world, tra le numerose feature presenti all'interno di Hogwarts Legacy c'è anche il ciclo giorno-notte. Lo scorrere del tempo può avvenire in maniera naturale, oppure può essere effettuato in maniera istantanea dai giocatori: ecco come si fa.

Per passare dal giorno alla notte, o viceversa, basta semplicemente aprire la mappa di gioco dal menù di pausa, e poi premere alla voce "Attendi" situata nella parte in basso a destra dello schermo. Giocando su console, è sufficiente premere R3 su PlayStation 5, oppure lo stick analogico destro su Xbox Series X/S, e così facendo potrete cambiare liberamente l'orario della giornata e proseguire regolarmente con la vostra avventura.

Questa opzione si rivela molto utile in quanto determinate missioni ed attività si possono svolgere soltanto in specifici momenti: le lezioni ad esempio possono essere seguite solo durante il giorno, mentre la raccolta di alcuni collezionabili è strettamente collegata alla notte. Da tenere comunque presente che questa opzione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree: in tal caso basta allora effettuare il viaggio rapido verso gli scenari esterni al Castello di Hogwarts, in modo così da poter attivare il cambio di orario in qualunque momento ed a proprio piacimento.

