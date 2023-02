Hogwarts Legacy: come personalizzare la scopa volante e solcare i cieli di Hogwarts

Hogwarts Legacy è finalmente realtà. Avalanche Software ha confezionato uno dei migliori giochi mai creati sull'universo del Wizarding World, come confermato dalla nostra recensione in corso di Hogwarts Legacy.

Sono numerose le attività e le azioni che si possono svolgere a Hogwarts, tra incantesimi da imparare, corsi da seguire e scenari da esplorare nel dettaglio, ma in particolare sappiamo se è possibile personalizzare la propria scopa volante?

La risposta generale è sì, il gioco presenta una feature per cambiare le fattezze dell’oggetto regalato al proprio alter ego digitale nel corso dell’avventura. Va tuttavia precisato che la personalizzazione della scopa è limitata alle semplici migliorie estetiche. Non c'è dunque modo di migliorarne la velocità o altri elementi utili in termini di gameplay, limitando il tutto alla semplice variazione di skin. Ad ogni modo, cosa bisogna fare per accedere al sistema di personalizzazione della scopa volante? Una volta che questa verrà ottenuta durante il primo giorno in quel di Hogwarts (ecco la guida su come sbloccare ed usare la scopa volante in Hogwarts Legacy), si sbloccherà la funzione sopracitata.

