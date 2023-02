Hogwarts Legacy: come risolvere il bug della missione L'Elmo di Urtkot

Sebbene Hogwarts Legacy sia arrivato sul mercato senza grossi problemi tecnici, alcuni utenti hanno incontrato un bug piuttosto grave nella missione principale L'Elmo di Urtkot, che renderebbe impossibile portare a termine la quest e di proseguire così nel gioco.

Nello specifico, il bug impedisce al personaggio di Lodgok di uscire dal pub Testa di Porco situato nel villaggio di Hogsmeade, bloccando di fatto la progressione. Tale inconveniente è già stato segnalato ad Avalanche Software, come è possibile vedere sul sito ufficiale di Hogwarts Legacy: gli sviluppatori stanno attualmente indagando sul problema, ma per il momento non sono state pubblicate patch volte a risolverlo in maniera definitiva permettendo così a chiunque di proseguire nel gioco senza intoppi.

In attesa che Avalanche pubblichi l'update, ecco alcuni consigli per evitare che il bug si verifichi impedendo ai giocatori di proseguire con l'avventura:

Seguite le indicazioni precise della missione

Una volta iniziata la quest L'Elmo di Urktok, concentratevi unicamente sull'incarico e seguite con precisione tutte le indicazioni senza compiere deviazioni. Il bug sembra si verifichi qualora si raggiungano zone non strettamente collegate alla missione, come ad esempio la Stanza delle Necessità o le stanze segrete scoperte durante la partita.

Caricate un precedente file di salvataggio

Qualora il bug avvenisse, provate a ricaricare un autosalvataggio oppure uno manuale precedente: ciò potrebbe essere sufficiente per evitare che il problema si ripresenti. A tal proposito potrebbe dunque essere utile creare un salvataggio manuale poco prima di avviare la missione.

Tornate al pub in un secondo momento

Se Lodgok non si muove, provate a concentrarvi su altre attività. Lasciate il pub Testa di Porco, affrontate sfide o incarichi secondari, e infine ritornate nel locale. A questo punto il personaggio dovrebbe essere in grado di muoversi permettendo così di proseguire con la storia.

Nel frattempo non perdetevi il nostro speciale sugli easter egg di Hogwarts Legacy, con tanti riferimenti alla saga di Harry Potter. La nostra recensione di Hogwarts Legacy vi illustra infine tutte le qualità della produzione targata WB Games.