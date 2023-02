Hogwarts Legacy: come risolvere i problemi di lag e framerate della versione PC

Nonostante sia arrivato da poco un aggiornamento per la versione PC di Hogwarts Legacy, i problemi di ottimizzazione si fanno ancora sentire e molti utenti lamentano lag, stuttering e cali di framerate. Se anche voi state riscontrando questi fastidiosi problemi, ecco alcuni trucchi che potrebbero aiutarvi a migliorare la situazione.

Regolate le impostazioni grafiche

La prima soluzione che dovreste tentare in caso di problemi è quella più ovvia, ovvero abbassare la qualità grafica nelle impostazioni video. Se il vostro PC non dispone di una scheda video recente, provate regolando sia i preset grafici che la risoluzione, entrambi fattori che incidono parecchio sulla fluidità. Se invece disponete di una scheda video della famiglia RTX di Nvidia (ovvero dalla serie 2000 in poi), attivate il DLSS ed impostate tale funzionalità su Performance, così che venga data priorità alla fluidità.

Aggiornate i driver

Un altro passaggio da seguire in caso di problemi è quello di aggiornare i driver della scheda video all'ultima versione, poiché spesso e volentieri questi aggiornamenti includono svariati fix relativi ai titoli di recente uscita e permettono loro di funzionare meglio.

Riavviate Steam

Alcuni utenti in possesso di Hogwarts Legacy in versione PC hanno segnalato che è possibile avere un miglioramento delle prestazioni se si effettua un rapido reset nel corso della sessione di gioco. Nel caso in cui doveste notare un peggioramento delle performance rispetto a quando avete iniziato a giocare, potrebbe essere utile salvare i progressi, chiudere il gioco e riavviare Steam. In questo modo dovreste poter iniziare nuovamente a giocare in condizioni migliori.

Attivate l'accelerazione hardware

Se siete utenti Windows 10, potreste fare un tentativo con l'attivazione della funzionalità chiamata 'Pianificazione GPU con accelerazione hardware'. Per abilitare questa opzione, aprite la schermata delle impostazioni di Windows, selezionate Sistema e poi Schermo; quindi scorrete fino in fondo per poi cliccare su 'Impostazioni grafica'. In questa nuova schermata mettete la spunta su 'Pianificazione GPU con accelerazione hardware' e riavviate il PC per essere sicuri che la modifica venga apportata al sistema. In caso di problemi, potete disattivare l'opzione nella medesima schermata.

Modificate manualmente il file di configurazione

Un'altra possibile soluzione che potrebbe migliorare le prestazioni di Hogwarts Legacy su PC consiste nell'aggiunta di alcune stringhe di codice al file di configurazione. Per fare ciò, dovete innanzitutto raggiungere questo file: premete il tasto Windows + R per far apparire la finestra Esegui nell'angolo in basso a sinistra, poi digitate 'appdata' (senza virgolette) nel campo di testo e cliccate su 'ok' per raggiungere le cartelle di sistema. Da qui, occorre seguire il seguente percorso: "AppDataLocalHogwarts LegacySavedConfigWindowsNoEditor". Nell'ultima cartella citata troverete un file chiamato Engine.ini, di cui vi consigliamo di fare una copia per eventuali emergenze.

Aprite il file con un editor di testo e aggiungete in fondo al file le seguenti stringhe di codice:

[SystemSettings]

r.bForceCPUAccessToGPUSkinVerts=True

r.GTSyncType=1

r.OneFrameThreadLag=1

r.FinishCurrentFrame=0

r.TextureStreaming=1

r.Streaming.PoolSize=3072

r.Streaming.LimitPoolSizeToVRAM=1

[ConsoleVariables]

AllowAsyncRenderThreadUpdates=1

AllowAsyncRenderThreadUpdatesDuringGamethreadUpdates=1

AllowAsyncRenderThreadUpdatesEditor=1

Salvate le modifiche ed uscite dal file, quindi avviate il gioco per verificare che, al netto di un leggero calo della qualità visiva, si siano risolti o meno i problemi relativi alle prestazioni. Va precisato che tale sistema ha effetto esclusivamente sui PC che montano una GPU firmata Nvidia e il valore "3072" può essere aumentato se siete in possesso di una scheda video con molta VRAM (con 6GB è consigliabile inserire 2048, con 8GB è preferibile 3072 e con 12GB si può arrivare a 4096).

Verificate i file su Steam

Un'altra possibile causa dei problemi potrebbe essere qualche file mancante o corrotto nella cartella d'installazione del gioco. Per ovviare a problemi di questo tipo, vi basterà dare il via alla verifica dei file: aprite la libreria Steam, cliccate con il tasto destro su Hogwarts Legacy e selezionate Proprietà. Quindi cliccate su 'File locali' e selezionate 'Verifica integrità dei file di gioco'. Il client eseguirà una veloce verifica e, in caso di file mancanti o corrotti, darà il via al loro download ed alla conseguente installazione.

Assicuratevi di soddisfare tutti i requisiti di sistema

Se nessuno di questi trucchi ha sortito alcun effetto, vi è la probabilità che il vostro PC non soddisfi i requisiti di sistema minimi di Hogwarts Legacy.

Ecco di seguito l'elenco completo dei requisiti:

Minimi (Risoluzione 720p a 30fps, preset grafico 'basso')

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-6600 (3,3Ghz) oppure AMD Ryzen 5 1400 (3,2Ghz)

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB oppure AMD Radeon RX 470 4GB

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 85 GB di spazio disponibile su HDD (è preferibile un SSD)

Consigliati (Risoluzione 1080p a 60fps, preset grafico 'alto')

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i7-8700 (3,2Ghz) oppure AMD Ryzen 5 3600 (3,6 Ghz)

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce 1080 Ti oppure AMD Radeon RX 5700 XT oppure Intel Arc A770

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 85 GB di spazio disponibile su HDD (è preferibile un SSD)

