Hogwarts Legacy: come si sblocca il Pacchetto delle Arti Oscure?

State esplorando il Mondo Magico della nuova avventura ruolistica di WB Games Avalanche? Dopo avervi proposto la nostra guida con trucchi di Hogwarts Legacy, ci rituffiamo nella dimensione fantasy di Harry Potter per offrirvi tutte le indicazioni per sbloccare il Pacchetto delle Arti Oscure.

Pensato per chi desidera arricchire ulteriormente la collezione di oggetti, personalizzazioni e attività del proprio alter-ego alle prese con le sfide offerte da Hogwarts Legacy, il Pacchetto Arti Oscure amplia il perimetro dell'open world di WB Games per fare spazio a interessanti contenuti inediti.

Il pacchetto, lo ricordiamo, comprende un set di abbigliamento esclusivo per il proprio maghetto e la cavalcatura spettrale Thestral. Il piatto forte del DLC è però rappresentato dall'Arena di Battaglia delle Arti Oscure, un'area speciale che consente ai giocatori di acquisire esperienza con il sistema di combattimento del GDR fantasy affrontando ondate crescenti di nemici.

Come si accede al Pacchetto delle Arti Oscure di Hogwarts Legacy? Questo importante contenuto aggiuntivo rientra nel ventaglio di bonus previsti per gli acquirenti della versione Deluxe di Hogwarts Legacy, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Ad ogni modo, gli utenti che hanno deciso di optare per la versione Standard di Hogwarts Legacy possono comunque accedere al Pacchetto delle Arti Oscure acquistandolo su PS Store o Microsoft Store al prezzo di 19,99 euro.

Una volta completata l'installazione del DLC, si potranno utilizzare le personalizzazioni estetiche a tema Arti Oscure attraverso il pulsante Cambia Aspetto del menù di customizzazione del maghetto. La cavalcatura spettrale Thestral, invece, si renderà accessibile solo dopo aver completato l'attività Alto Mastio nelle prime fasi del gioco. Per quanto riguarda invece l'arena delle Arti Oscure, l'accesso a questa area può essere sbloccata dopo aver sbloccato le Tre Maledizioni Implacabili e completato la ricerca di Sebastian Sallow.

Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Hogwarts Legacy a firma di Gabriele Laurino.