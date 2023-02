Hogwarts Legacy: quali sono e come si sbloccano le creature da cavalcare?

La scopa volante personalizzabile di Hogwarts Legacy non è l'unico strumento che WB Games Avalanche mette a disposizione degli utenti per esplorare il Mondo Magico del GDR free roaming di Harry Potter. Nel corso dell'avventura si possono infatti sbloccare degli animali fantastici da cavalcare.

L'accesso alle cavalcature di Hogwarts Legacy, come ogni altro aspetto dell'odissea fantasy da vivere insieme al proprio maghetto, passa inevitabilmente per le missioni principali da completare avventurandosi nelle aree più 'calde' della mappa free roaming.

Chi desidera sbloccare nel minor tempo possibile un animale fantastico da cavalcare, di conseguenza, deve semplicemente proseguire la Main Quest fino a raggiungere la missione The High Keep. Al completamento delle attività richieste da questa missione si viene ricompensati con Highwing, il fiero ippogrifo di Poppy Sweeting che ci viene offerto in dono per il bene del nostro maghetto e della Casa scelta all'inizio della storia.

Una volta raggiunto questo frangente della campagna principale, i giocatori hanno poi modo di ampliare ulteriormente il serraglio di animali fantastici da cavalcare. Da questo preciso punto della storia, gli utenti che hanno effettuato il preordine di Hogwarts Legacy possono saltare in sella all'ippogrifo Caligo, caratterizzato da un manto color onice che differisce da quello con piume bianche di Highwing.

Gli acquirenti della versione Deluxe e del Pacchetto delle Arti Oscure di Hogwarts Legacy possono invece sbloccare il Sepulchria cavalcabile Thestral. Ma non è tutto. C'è infatti un ultimo animale fantastico da cavalcare, il Graforn chiamato Lord of the Shore: per aggiungerlo alla propria 'collezione' di cavalcature selezionabili dall'inventario dell'equipaggiamento, basterà avanzare nella campagna principale e portare a termine la missione de La Prova di San Bakar.