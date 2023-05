Hogwarts Legacy: come sbloccare la skin gratis Professore di Incantesimi

Per celebrare il lancio di Hogwarts Legacy su PS4 e Xbox One, gli sviluppatori hanno deciso di dare il via ad una nuova promozione che consente a tutti i giocatori (anche quelli PC, PS5 e Series X|S) di mettere le mani su un intero set di elementi cosmetici con cui personalizzare il proprio maghetto.

Le ricompense in questione vengono distribuite attraverso i Twitch Drops e chiunque abbia già ottenuto DLC gratis in questo modo può saltare direttamente al passaggio successivo. Tutti gli altri devono invece visitare il sito ufficiale e procedere con il collegamento del loro account WB Games a quello Twitch, in modo tale che le due piattaforme possano comunicare e che le ricompense possano essere inviate al giusto profilo. Dovrete quindi seguire le istruzioni a schermo e completare la Fase 1 e la Fase 2, così che gli account siano prediposti allo sblocco dei Twitch Drops.

Una volta completati questi step, non resta altro da fare che guardare gli streamer che trasmettono le loro partite di Hogwarts Legacy su Twitch, così da accumulare progressi per i drop. Occhio però, visto che permettono di ottenere le ricompense gratis solo ed esclusivamente le dirette con il tag 'Drop abilitati'.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti facenti parte del set di Hogwarts Legacy che si può ottenere gratuitamente:

Occhiali del professore di incantesimi (accessorio per il volto)

Guanti del professore di incantesimi (accessorio per le mani)

Completo del professore di incantesimi (completo)

Sciarpa del professore di incantesimi (accessorio per il collo)

Kufi con nappa del professore di incantesimi (accessorio per la testa)

Abito del professore di incantesimi (abito)

Ciascuno di questi elementi si riceve dopo 30 minuti di permanenza in una qualsiasi diretta e prima di poter accumulare i progressi per il successivo drop sarà necessario recarsi nell'inventario di Twitch per eseguire il riscatto. Per quello che riguarda invece le modalità per utilizzare gli oggetti in gioco, sarà sufficiente avviare Hogwarts Legacy dopo il riscatto delle ricompense per ritrovarle nell'inventario, pronte per essere usate.

L'iniziativa è già attiva e sarà disponibile fino al prossimo venerdì 2 giugno 2023 alle ore 6:00 del fuso orario italiano.