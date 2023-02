Hogwarts Legacy: come sbloccare una skin gratis con i Twitch Drops

Come ogni produzione di rilievo che si rispetti, anche Hogwarts Legacy può vantare un accordo con Twitch per la distribuzione di ricompense gratuite a tutti gli utenti che osserveranno i loro streamer preferiti durante la loro avventura nella scuola di magia.

Come collegare gli account

Affinché possiate sbloccare le ricompense gratuite di Hogwarts Legacy, avrete bisogno di un account Warner Bros Games, lo stesso che probabilmente avete già utilizzato per sbloccare una skin e una maschera gratis. Se avete già un profilo, recuperate i dati d'accesso, in alternativa procedete con la creazione di un nuovo account sul sito ufficiale. Che sia un profilo vecchio o nuovo, assicuratevi che ad esso siano state associate le piattaforme sulle quali giocherete (Steam, Epic Games Store, PlayStation, Xbox o Nintendo). Visitate quindi la pagina dedicata ai Twitch Drops di Hogwarts Legacy ed effettuate l'accesso al profilo WB Games, poi collegate l'account Twitch. A questo punto il vostro account è predisposto allo sblocco delle ricompense e potete procedere con la visualizzazione delle dirette in cui vengono distribuiti i drop.

Come sbloccare i Twitch Drops

La campagna di Twitch Drops legata ad Hogwarts Legacy avrà il via in concomitanza con il lancio del gioco in accesso anticipato, ovvero il 7 febbraio 2023, e resterà attiva fino al prossimo 24 febbraio 2023. Potranno partecipare all'iniziativa tutti gli utenti, anche coloro i quali non hanno ancora una copia del gioco: basterà riscattare correttamente le ricompense per poi poterle utilizzare in un secondo momento, quando avranno il gioco a loro disposizione.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense che si potranno sbloccare con i Twitch Drops di Hogwarts Legacy:

Occhiali a occhio di drago argento (Accessorio per il viso)

Berretto da garzone - (Accessorio per la testa)

Sciarpa rosso carminio con saette (Accessorio per il collo)

Completo lilla (Completo)

Aspetto Mantello di Merlino (solo nella diretta ufficiale Avalanche)

Ciascuno degli oggetti si potrà ottenere guardando una diretta streaming con il tag 'drop abilitati' per 30 minuti e non sarà necessario trascorrere tutto il tempo sulla piattaforma consecutivamente o sullo stesso canale. Stando alla pagina ufficiale dell'iniziativa, ci sarà anche una quinta ricompensa segreta che si potrà ottenere esclusivamente guardando la diretta ufficiale sul canale Twitch di Avalanche per 20 minuti. Ad ogni ricompensa sbloccata, dovrete effettuare il riscatto manuale nell'inventario di Twitch e sul sito ufficiale, così che il timer possa iniziare a tenere traccia dei progressi per il bonus successivo.

Come trovare ed equipaggiare i bonus in game

Una volta riscattate le ricompense gratis di Hogwarts Legacy, queste verranno automaticamente inviate al vostro inventario, ma potranno essere utilizzate esclusivamente dai giocatori che hanno portato a termine la missione iniziale del gioco, ovvero Esordio a Hogwarts, e ricevuto la Guida pratica. In sostanza, occorre portare a compimento l'intera sequenza introduttiva.

A questo punto, vi basterà aprire il menu di pausa, selezionare la voce Personaggio e premere il tasto per modificare l'aspetto di ogni capo d'abbigliamento quando il cursore è posizionato sul pezzo di cui volete cambiare la skin.

