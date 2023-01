Hogwarts Legacy: come sbloccare una skin e una maschera gratis

Siete in trepidante attesa di Hogwarts Legacy e volete accedere a tutti i contenuti che il gioco ambientato nell'universo di Harry Potter ha da offrire? Allora seguite i passaggi indicati in questa guida per aggiungere un set di elementi cosmetici gratis all'inventario del vostro apprendista mago.

Creazione degli account

Il primo step per procedere con l'aggiunta delle ricompense al vostro account è quello di creare i profili sui due siti ufficiali legati ad Hogwarts Legacy: quello Warner Bros. Games e quello dell'Harry Potter Fan Club (ovvero Wizarding World). Per quello che riguarda il primo portale, è molto probabile che abbiate già un account perfettamente funzionante se in precedenza avete abilitato il cross-save di MultiVersus. In alternativa, potete procedere con la creazione del profilo sul sito ufficiale e al collegamento della piattaforma sulla quale giocherete il titolo al lancio (PlayStation, Xbox, Steam o Epic Games Store) tramite la scheda 'Associazioni'. Completato questo passaggio, procedete con la creazione dell'account Wizarding World se non ne avete già uno.

Sbloccate le ricompense

Ora che tutto è pronto, visitate il sito ufficiale di Harry Potter e recatevi nella pagina relativa al vostro profilo: noterete sulla destra le tre icone con scritto 'House' (Casata), 'Patronus' e 'Wand' (Bacchetta). Il vostro obiettivo è quello di cliccare su ciascuna di queste icone e procedere con il completamento di un questionario o di un mini-gioco attraverso il quale vi verranno assegnati Casata, Patronus e Bacchetta magica. Completati questi tre passaggi, recatevi sulla pagina Legacy Connect e cliccate sul tasto per effettuare la connessione, così da collegare l'account Wizarding World a quello WB Games e riscattare le ricompense

A questo punto non dovrete più fare nulla e all'avvio di Hogwarts Legacy potrete trovare la Maschera a teschio d’uccello e gli esclusivi Abiti scolastici da fanatici della Casa sugli account PC, PlayStation e Xbox collegati al profilo WB Games che avete utilizzato nella procedura.