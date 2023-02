Hogwarts Legacy: come sbloccare la Stanza delle Necessità

Durante la vostra avventura nella famosissima scuola di magia di Hogwarts, vi capiterà spesso di ricorrere al crafting per costruire e potenziare gli oggetti e gli equipaggiamenti, oppure per creare pozioni utili (come ad esempio la pozione per ripristinare la salute in Hogwarts Legacy).

In tutti questi casi, avrete bisogno di una serie ben specifica di ingredienti e risorse per creare gli strumenti richiesti, e dovrete interagire con uno degli oggetti appositi per la produzione, come i calderoni. Essi possono essere trovati all'interno delle aule e dei laboratori della scuola, ma potrete interagirvi solamente durante le lezioni. Per ovviare a questo problema dovrete prima sbloccare la vostra Stanza delle Necessità, nella quale collocare calderoni, telai e quanto altro vi sarà necessario per produrre e potenziare gli oggetti.

Sbloccare la Stanza delle Necessità in Hogwarts Legacy

Per sbloccare questo fondamentale rifugio non dovrete fare altro che completare l'omonima missione principale del gioco, chiamata per l'appunto La Stanza delle Necessità: a questo punto potrete utilizzarla e personalizzarla secondo il vostro gusto personale, aggiungendo decorazioni e oggetti utili per sbloccare nuove possibilità di crafting. Inoltre, dalla Stanza delle Necessità potrete accedere anche al vivario di Hogwarts Legacy, all'interno del quale potrete tenere gli animali fantastici che troverete e catturerete con il Sacco Acciuffatutto durante l'esplorazione dell'open world.