Hogwarts Legacy:la community critica il Lead Designer accusandolo di avere idee estremiste

Partendo da una serie di tweet condivisi dal giornalista Liam Robertson, sui social monta la protesta della community per le posizioni estremiste espresse sul suo canale YouTube da Troy Leavitt, il Lead Designer del kolossal fantasy a mondo aperto Hogwarts Legacy recentemente rinviato al 2022.

Ad alimentare la polemica sono infatti i video pubblicati negli ultimi mesi da Leavitt. Scorrendo lo storico dei Vlog caricati dall'attuale sviluppatore capo di Hogwarts Legacy si possono recuperare diversi video in cui il designer tratta gli argomenti più disparati manifestando opinioni che sembrano essere orientate politicamente verso le posizioni espresse dai movimenti di destra statunitensi (e non solo).

Gli esempi portati da Robertson sono molteplici: nel filmato "In difesa di John Lasseter", Leavitt si ricollega all'uscita di Lasseter da Pixar ricordando "la gentilezza" con cui è stato trattato dall'ex direttore creativo di Pixar nel periodo della collaborazione per dare forma al videogioco di Cars 2, con dichiarazioni che minimizzano le testimonianze delle donne che hanno accusato l'ex dirigente Disney di molestie sessuali.

In un altro filmato, Leavitt discute del movimento MeToo descrivendolo come "un fenomeno di panico morale" e spiegando come, a suo dire, molte delle accuse di abusi e molestie sessuali non debbano essere considerate come "del tutto illegali, o comunque meno gravi di quelle contro Harvey Weinstein". Sempre in merito al movimento MeToo, lo stesso sviluppatore sottolinea che le sue posizioni possano risultare estremiste, anche se "dopotutto, io stesso sono un maschio bianco e quindi si presume che il solo fatto che io esista faccia parte del problema".

In attesa di capire come si evolverà la faccenda, ricordiamo a chi ci segue che nell'ottobre del 2020 i rappresentanti di Warner Bros. commentarono la presunta transfobia della Rowling precisando che la scrittrice dei libri di Harry Potter non sta collaborando allo sviluppo di Hogwarts Legacy.