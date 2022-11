Hogwarts Legacy: conosciamo Dinah Hecat, docente di Difesa contro le Arti Oscure

Un poco alla volta Avalanche Software ci sta facendo conoscere i numerosi personaggi che faranno parte della sua nuova avventura ambientata nell'universo di Harry Potter: dopo aver presentato il compagno di classe Amit Thakkar di Hogwarts Legacy, è ora il turno della professoressa di Difesa contro le Arti Oscure.

Si tratta di Dinah Hecat, un'anziana signora dal volto sorridente che prende con grande impegno e serietà il suo ruolo, uno dei più importanti per tutti gli studenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Con una lunga e florida carriera al Ministero della Magia, durante la quale pare abbia speso parte del suo tempo nel Dipartimento dei Misteri, la Hecat ha lasciato la sua carica per dedicarsi all'insegnamento. Anziché un approccio pratico, sembra tuttavia prediligere un insegnamento più pratico dei suoi metodi, con i giovani studenti coinvolti direttamente nell'azione in modo così da apprendere in maniera diretta come difendersi dalle arti oscure.

E' dunque molto probabile che Dinah Hecat rivestirà un ruolo rilevante all'interno del gioco, rivelandosi uno dei docenti più importanti con i quali il nostro giovane mago interagirà nel corso della sua permanenza ad Hogwarts. Disponibile dal 10 febbraio 2023 su PC e console PlayStation e Xbox (la confermata versione Nintendo Switch non ha ancora una data definitiva), ricordiamo che Hogwarts Legacy offrirà più finali, influenzati dai diversi bivi narrativi presenti nel gioco.