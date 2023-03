Hogwarts Legacy conquista anche il Giappone, quasi Perfect Score su Famitsu

Il numero 1787 di Famitsu contiene, tra le altre, anche la recensione di Hogwarts Legacy, il fenomeno del momento con oltre dieci milioni di copie vendute in pochissimi giorni. E il gioco ambientato nel Mondo Magico ha conquistato anche i redattori di Famitsu.

Nel caso di Hogwarts Legacy parliamo di un Perfect Score sfiorato grazie ad un voto di 37/40, ovvero molto vicino all'ambito 40/40 di Famitsu. Tre redattori hanno dato al gioco un voto di 9/10 e un 10/10 tondo tondo, per un totale come detto di 37/40, dunque una ottima accoglienza per Hogwarts Legacy.

Meno brillanti i voti di Ib per Nintendo Switch (7/8/8/7) e ONI Road to be the Mightiest Oni (7/8/7/8), con Hogwarts Legacy che rappresenta dunque il titolo di punta del nuovo numero di Famitsu in uscita il 2 marzo nelle edicole giapponesi.

Hogwarts Legacy ha venduto 12 milioni di copie dal 7 febbraio incassando quasi un miliardo di dollari nelle prime due settimane di presenza sul mercato, risultato sicuramente lusinghiero per un titolo accolto positivamente da pubblico e critica. Il successo è tale che HBO è al lavoro sulla serie TV di Hogwarts Legacy, una serie televisiva ambientata nel Mondo Magico, il progetto è ancora in via di definizione e manca un annuncio ufficiale da parte della rete televisiva.