Hogwarts Legacy e contenuti tagliati: Avalanche lavorava a un evoluto Sistema di Compagni?

A dispetto delle vendite record di Hogwarts Legacy e della straordinaria accoglienza ricevuta dai giocatori, il nuovo GDR di Avalanche avrebbe potuto essere ancora più grande e ricco di contenuti. Numerosi indizi raccolti dai dataminer suggeriscono infatti la cancellazione di un Sistema di Compagni quantomai evoluto.

Grazie al lavoro svolto dai dataminer e dai modder stanno emergendo diverse porzioni di codice che suggeriscono, appunto, lo sviluppo e il successivo abbandono di numerose linee di dialogo e funzioni pensate in origine per un Sistema di Compagni particolarmente stratificato, sia sotto il profilo narrativo che del gameplay.

Nell'accesa discussione che sta avendo luogo sui social e sui forum di settore alla luce di queste scoperte, in tanti sottolineano come le prove del lavoro (presumibilmente) interrotto da Avalanche sul Companion System di Hogwarts Legacy si manifestino in tutta la loro evidenza nei dialoghi di missioni come "Ghosts of Our Love" o "Well, Well, Well".

Un chiarimento in tal senso potrebbero fornirlo Avalanche nel corso dei nuovi streaming Legacy Live di Hogwarts Legacy che la software house di Salt Lake City terrà su Twitch nelle prossime settimane per interagire con la community, esplorare 'in diretta' il Mondo Magico di Harry Potter insieme ai membri più dirimenti del team di sviluppo e, si spera, fornire anticipazioni sul futuro di Hogwarts Legacy tra update, DLC e sequel.