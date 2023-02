Hogwarts Legacy continua a dominare nel Regno Unito: la nuova Top 10

Una settimana fa Hogwarts Legacy ha segnato il miglior lancio di sempre in UK per un gioco di Harry Potter, superando in maniera netta i risultati del precedente primatista, Harry Potter e La Pietra Filosofale per la prima PlayStation. Adesso l'Action/RPG di Avalanche Software fa il bis sul podio dei più venduti.

Nella nuova classifica di vendita del Regno Unito, che tratta la settimana conclusa lo scorso 18 febbraio, Hogwarts Legacy si è confermato in prima posizione, superando anche questa volta la concorrenza di produzioni estremamente popolari come FIFA 23 (risalito al secondo posto) e God of War Ragnarok (stavolta terzo classificato). Si mantengono in posizioni alte altri giochi sempreverde quali Mario Kart 8 Deluxe e Call of Duty Modern Warfare II. Di seguito ecco la Top 10 completa:

Hogwarts Legacy FIFA 23 God of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty Modern Warfare II Minecraft Grand Theft Auto V Nintendo Switch Sports Animal Crossing New Horizons Splatoon 3

WB Games per il momento non ha ancora diffuso dati di vendita precisi relativi ad Hogwarts Legacy, ma è lecito dedurre che il titolo stia riscontrando importanti risultati sul piano commerciale, alla luce del grande successo riscosso in queste prime settimane di commercializzazione. A tal proposito, ricordiamo che Hogwarts Legacy è ancora primo anche su Steam tramite l'edizione standard, mentre il secondo posto viene occupato dalla sua Digital Deluxe.