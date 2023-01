Hogwarts Legacy, le copie fisiche per PS5 sono già nei negozi: attenti agli spoiler!

La magia sta diventando reale... Circa un mese dopo l'entrata in fase Gold di Hogwarts Legacy, le copie del gioco di Warner Bros. Games e Avalanche Software hanno cominciato a raggiungere i negozi specializzati in giro per il mondo. A testimoniarlo c'è una fotografia che sta facendo rapidamente il giro della rete.

Come testimonia una fotografia condivisa su Reddit, le copie fisiche di Hogwarts Legacy per PlayStation 5 sono già in giro (anche se non sappiamo esattamente dove, l'autore dello scatto non l'ha specificato), con netto anticipo rispetto alla data di lancio che ricordiamo essere fissata, anche su Xbox Series X|S e PC, per il 10 febbraio 2023. Due settimane abbondanti durante le quali a qualcuno potrebbe venir voglia di aprire anzitempo una di quelle custodie, farsi una partita e condividere video e immagini in rete.

Non è detto che accadrà, ma episodi del genere si sono già verificati in passato per altri giochi, dunque vi consigliamo di prestare attenzione mentre girovagate in rete. Non conosciamo lo stato della versione 1.0 di Hogwarts Legacy contenuta su quei dischi e non abbiamo ancora notizie in merito ad un'eventuale patch del day-one, ma sicuramente il titolo è già giocabile.

Nell'attesa, vi consigliamo di soddisfare la vostra curiosità leggendo il resoconto della nostra prova di Hogwarts Legacy, che abbiamo avuto modo di giocare proprio su PlayStation 5, e l'intervista ad uno degli sviluppatori di Hogwarts Legacy, che ci ha parlato del mondo di gioco, delle magie e di tanti altri aspetti dell'action RPG ambientato nel Wizarding World. Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che l'uscita su PlayStation 4 e Xbox One è prevista per il 4 aprile, mentre su Nintendo Switch bisognerà aspettare fino al 24 luglio 2023.