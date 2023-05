Hogwarts Legacy: Coppa delle Case e sistema morale tra i contenuti tagliati

Seppur apprezzato per la fedele rappresentazione del mondo di Harry Potter, Hogwarts Legacy ha incassato delle critiche da parte della fanbase per non aver presentato un sistema di moralità, che ad esempio penalizzasse gli studenti per l'utilizzo delle magie senza perdono o di altri comportamenti scorretti.

Tuffandosi in una sessione di datamining su Hogwarts Legacy, lo YouTuber GrandTheftDiamonds ha scoperto che un sistema di moralità era stato quantomeno testato prima del lancio, il che significa che l'uso di maledizioni senza perdono non è sempre stato preso tanto alla leggere così come accade nel gioco che conosciamo. A quanto pare esisteva un sistema di moralità che avrebbe inflitto una penalità alla propria casata nel contesto della Coppa delle Case, ed in particolare sarebbero stati i maghi dalla "bacchetta facile" ad essere penalizzati nell'utilizzo delle magie senza perdono come l'Avada Kedavra.

Come ci si potrebbe aspettare, la terrificante magia in grado di uccidere all'istante avrebbe comportato il numero maggiore di punti detratti alla propria casata di appartenenza, per la precisione 100 Punti. Lanciare Imperius sarebbe costato 50 punti, mentre azioni di gioco come l'estorsione o il bullismo sarebbero costate rispettivamente 50 e 25 punti. Solo poche azioni avrebbero comportato invece un aumento, come studiare in classe (10 punti) o prendere parte a un club (5 punti).

Il motivo per cui Avalanche ha deciso di eliminare il sistema di moralità è spiegato nelle parole di Kelly Murphy, lead designer che nei mesi scorsi ha così dichiarato a Gamesradar: "Era importante per noi dare ai giocatori che cercavano di diventare una Strega Oscura o un Mago Oscuro l'opportunità di farlo. Questa è la massima incarnazione del gioco di ruolo: permettere al giocatore di essere malvagio. Inoltre, era importante perché proviene da un luogo di non-giudizio da parte dei creatori del gioco. Se vuoi essere cattivo, sii cattivo".

Intanto Hogwarts Legacy spopola anche su PS4 e Xbox One, dove sono state accumulate 17 milioni di ore giocate stando ai dati di pochi giorni fa.