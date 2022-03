Hogwarts Legacy: ci saranno le Corse con le Scope e il Quidditch?

Con ancora negli occhi le splendide scene di gameplay di Hogwarts Legacy dallo State of Play, rimaniamo nella dimensione fantasy di Harry Potter per segnalarvi la comparsa, sul sito del kolossal ruolistico, di una scheda Q&A che offre importanti indicazioni sulla presenza o meno delle Corse di Scope e del Quidditch.

Al termine dell'evento mediatico organizzato da Sony per mostrare ben 14 minuti di scene di gioco tratte da Hogwarts Legacy, il sito ufficiale del nuovo GDR in sviluppo presso gli studi Portkey Games e Avalanche Software ha ricevuto un interessante aggiornamento per fare spazio, appunto, alle consuete FAQ con le risposte ai temi che incuriosiscono maggiormente gli utenti.

C'è un passaggio che risolta essere particolarmente importante, ai fini del gameplay e delle attività che gli appassionati potranno svolgere nel mondo aperto di Hogwarts Legacy ed è quello legato all'utilizzo delle scope volanti. A detta di WBIE, "la scopa è un mezzo di trasporto per esplorare e viaggiare in Hogwarts Legacy, inoltre saranno presenti anche delle gare con le scope. I giocatori possono frequentare le Lezioni di Volo e imparare a padroneggiare l'arte del volo su scopa".

Il nostro alter-ego, di conseguenza, potrà servirsi della scopa volante per visitare le immense regioni esterne al castello di Hogwarts e sfidare gli altri studenti in vere e proprie Gare di Scope Volanti, supponiamo nella cornice di percorsi pieni di bivi da imboccare, passaggi segreti da scoprire e, perché no, incantesimi da utilizzare per avvantaggiarsi.

Nella scheda con le Domande e Risposte su Hogwarts Legacy, purtroppo non vengono forniti dei chiarimenti sulla possibile presenza di un altro capisaldo dell'esperienza fantasy di Harry Potter, ovvero le Gare di Quidditch: la redazione di PCGamesN ha chiesto lumi agli sviluppatori e ai rappresentanti di WB Games, di conseguenza rimaniamo in attesa di ricevere delle delucidazioni al riguardo. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Hogwarts Legacy e il magico mondo di Harry Potter, con tutte le analisi e le informazioni offerte dalla lunga video dimostrazione dell'evento State of Play del 17 marzo scorso.