Hogwarts Legacy: quali corsi si possono seguire nel gioco di WB Games?

Ponendo i giocatori nei panni di uno studente della Scuola di Magia e Stregoneria più famosa del Mondo Magico, Hogwarts Legacy permette di esplorare il castello eretto dai quattro maghi più famosi del X secolo (Godric Grifondoro, Tosca Tassorosso, Priscilla Corvonero e Salazar Serpeverde) e di partecipare alle lezioni che si svolgono al suo interno.

Nel GDR action prodotto da Warner Bros. e targato Avalanche Software sarà infatti possibile frequentare corsi magici di vario tipo, utili a sviluppare talenti e abilità indispensabili per la crescita del proprio personaggio. Purtroppo il Quidditch non rientra fra le attività di Hogwarts Legacy, ma ecco l’elenco dei corsi la cui presenza all’interno del gioco è stata invece confermata dal team di sviluppo.

Incantesimi : si occupa di insegnare agli studenti sortilegi di tutti i tipi come ad esempio Wingardium Leviosa, Alohomora e Accio.

: si occupa di insegnare agli studenti sortilegi di tutti i tipi come ad esempio Wingardium Leviosa, Alohomora e Accio. Pozioni : si prefigge lo scopo di insegnare agli studenti come creare filtri magici di ogni tipo.

: si prefigge lo scopo di insegnare agli studenti come creare filtri magici di ogni tipo. Erbologia : durante queste lezioni si studiano varie piante magiche e le loro caratteristiche.

: durante queste lezioni si studiano varie piante magiche e le loro caratteristiche. Difesa contro le Arti Oscure: questa materia si occupa di preparare gli alunni a difendersi dagli attacchi di creature o maghi oscuri, insegnando loro incantesimi difensivi e fatture.

In conclusione, vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Avete già scelto la vostra casa e bacchetta in Hogwarts Legacy?