Hogwarts Legacy: cos'è e come funziona la Coppa delle Case

Come tutti i fan di Harry Potter sanno, all'interno della scuola di magia di Hogwarts si svolge regolarmente ogni anno la Coppa delle Case, una sorta di particolare torneo che vede contrapposte proprio le quattro casate di studenti di Hogwarts, le quali si sfidano per ottenere punti e guadagnarsi la vittoria finale.

All'interno del gioco di Avalanche questa dinamica non è stata purtroppo completamente riprodotta, e viene citata solamente attraverso alcune voci che ogni tanto notificano all'intera scuola l'assegnazione di un certo numero di punti a questa o quella casa, oltre che all’interno della missione finale del gioco, la quale diventa disponibile dopo aver raggiunto il livello 34 - a proposito, ecco a voi una guida su come livellare velocemente in Hogwarts Legacy. Sony ha però voluto sfruttare comunque la fama della Coppa delle Case per realizzare un gioco a premi sul sito Playstation, a cui tutti possono partecipare gratuitamente e che mette in palio una PS5 e una Collector's Edition di Hogwarts Legacy. Ecco come funziona.

Per prendere parte alla lotteria non dovrete fare altro che recarvi sulla pagina dedicata del sito ufficiale di PlayStation e selezionare l’opzione Partecipa alla Coppa delle Case: a questo punto dovrete effettuare l’accesso con il vostro account personale - oppure registrarvi gratuitamente nel caso in cui non ne abbiate uno - e completare alcuni semplici quiz e incarichi mostrati a schermo per acquisire punti e aumentare le probabilità di vittoria vostre e degli altri appartenenti alla casa che avrete scelto.

