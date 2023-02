Hogwarts Legacy: che cos'è la Stanza delle Necessità?

In Hogwarts Legacy sarà possibile raggiungere molti luoghi diversi. Oltre ad esplorare il Castello, infatti, visiteremo location iconiche della serie di Harry Potter come la Foresta Proibita ed il Villaggio di Hogsmeade, ma sarà in particolare la Stanza delle Necessità a divenire uno dei nostri principali punti di riferimento.

In cosa consiste dunque la Stanza delle Necessità in Hogwarts Legacy? Si tratta dell'hub principale del gioco, che può tra l'altro essere completamente personalizzato dal giocatore a suo piacimento grazie alle numerose risorse accumulate nel corso dell'avventura, non solo dal punto di vista estetico ma ponendo al suo interno anche strumenti ed attrezzature utili per potenziare le proprie abilità o per creare nuovi oggetti.

E non finisce qui, dato che la Stanza delle Necessità offrirà anche un'area all'aperto anch'essa personalizzabile, dove sarà possibile interagire ed accudire le diverse creature magiche incontrate lungo il cammino. In poche parole, quindi, si tratta della base operativa del nostro giovane mago, il suo luogo sicuro in cui rifugiarsi tra una missione e l'altra, dedicandosi a modifiche estetiche e ludiche che possono anche regalare vantaggi aggiuntivi per il proseguo dell'avventura.

In poche parole, quindi, si tratta della base operativa del nostro giovane mago, il suo luogo sicuro in cui rifugiarsi tra una missione e l'altra, dedicandosi a modifiche estetiche e ludiche che possono anche regalare vantaggi aggiuntivi per il proseguo dell'avventura.