Hogwarts Legacy: cosa vedremo durante lo State of Play del 17 marzo?

Ci siamo! Questa sera alle 22:00 sui canali di PlayStation andrà in onda uno State of Play dedicato a Hogwarts Legacy, il nuovo gioco di Avalanche Software e WB Games ambientato nell'universo di Harry Potter e Animali Fantastici. Ma cosa vedremo esattamente?

Il breve messaggio di presentazione dell'evento rivela che questa sera verranno mostrati 14 minuti di gameplay di Hogwarts Legacy su PS5, se siete curiosi ecco dieci secondi di gameplay di Hogwarts Legacy in anticipo, un piccolo antipasto in attesa della portata principale.

In tutto lo State of Play durerà circa 20 minuti durante i quali ci sarà spazio anche per un breve approfondimento con il team di sviluppo, alla fine della presentazione inoltre verrà pubblicato un post su PlayStation Blog con ulteriori dettagli sul progetto.

Scopriremo anche la data di uscita di Hogwarts Legacy? Purtroppo non lo sappiamo, non è chiaro se WB Games aprirà subito la campagna preordini svelando anche edizioni speciali ed eventuali bonus, al momento si parla ufficialmente solo di presentazione del gameplay.

Appuntamento stasera alle 20:00 sul canale Twitch di Everyeye.it per la maratona Hogwarts Legacy, vi terremo compagnia dall'ora di cena con un paio d'ore di pre show e dalle 22:00 seguiremo insieme a voi il gameplay commentando le novità annunciate, vi aspettiamo.