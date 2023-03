Hogwarts Legacy: questo cosplay di un Grifondoro di Oichi si aggira per il castello

Il mondo dei giochi di ruolo è in fermento per l'arrivo di Hogwarts Legacy, un gioco ambientato nell'universo di Harry Potter e realizzato con cura, come i fan chiedevano da anni. Il gioco permette di esplorare il castello di Hogwarts e vivere l'esperienza di un vero studente di magia.

Una delle prime scelte del gioco verterà sulla casa in cui entrare e che condizionerà in parte l'avventura di Hogwarts Legacy. Grifondoro è una delle quattro case di Hogwarts, fondata da Godric Grifondoro. Gli studenti di Grifondoro sono noti per il loro coraggio, la loro determinazione e la loro lealtà. Se si è selezionati per la casa di Grifondoro, il vestito verrà modificato con i colori della casa, ovvero il rosso e l'oro.

In Hogwarts Legacy, i giocatori potranno incontrare molti personaggi di Grifondoro, ma non i classici Albus Silente e il famoso Harry Potter, bensì alcuni membri della famiglia Weasley e Prewett, e non solo. I giocatori potranno unirsi a questa casa di Hogwarts, affrontando sfide e avventure emozionanti.

Ma, oltre a giocare, molti si preparano a entrare nell'universo di Harry Potter in modo ancora più profondo, attraverso i cosplay, come ha fatto Oichi, una delle cosplayer più popolari del panorama attuale. E per certificare la fama e la popolarità raggiunta da Hogwarts Legacy con le sue vendite plurimilionarie, ecco un cosplay di una Grifondoro con la sua bacchetta che già sta eseguendo qualche incantesimo misterioso, magari per ammaliare chi la guarda. Il costume di un Grifondoro richiede una cravatta rossa e oro, una tunica nera con bordi rossi, un paio di calzoni neri e scarpe nere, proprio gli elementi scelti da Oichi.

Per chi ama i loro rivali, ecco un cosplay di una Serpeverde da Hogwarts Legacy.