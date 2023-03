Hogwarts Legacy: un cosplay di una Serpeverde vi incanterà con la sua magia

Il mondo di Harry Potter è diventato celebre grazie alla serie di libri dedicati alle avventure del giovane mago Harry Potter, scritte dalla famosa J.K. Rowling tra la fine degli anni '90 e gli anni 2000. Il mondo è uno dei più affascinanti e credibili universi di fantasia mai creati e per questo si è allargato a dismisura in vari modi.

Uno degli ultimi esempi è un videogioco prodotto da Avalanche Software che ha già raggiunto numeri di vendita straordinari in UK e nel resto del mondo. Hogwarts Legacy è un videogioco di ruolo che ha fatto la sua comparsa sul mercato a febbraio 2023, ambientato nell'universo di Harry Potter. Il gioco permette ai giocatori di creare un personaggio ed esplorare liberamente il mondo magico creato dalla Rowling, tra cui Hogwarts e le sue terre circostanti.

Hogwarts è la scuola che fa da ambiente principale alla serie di Harry Potter. Situata in Scozia, questa è una delle scuole di magia più famose e prestigiose del mondo magico, e ospita studenti provenienti da tutto il Regno Unito e Irlanda. La scuola smista gli studenti in quattro case - Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde - ognuna delle quali rappresenta un insieme di valori e di tratti di personalità.

La casa di Serpeverde è una delle quattro case di Hogwarts, nota per aver sfornato tanti membri che hanno avuto a che fare con la magia oscura, ma in realtà rappresenta principalmente l'ambizione. Alcuni dei personaggi più importanti della serie di Harry Potter sono stati smistati a Serpeverde, tra cui Draco Malfoy e Severus Piton, ma se ne potrebbe aggiungere un altro grazie alle avventure dei giocatori in Hogwarts Legacy.

Oppure possiamo aggiungere questo cosplay di una Serpeverde intenta a lanciare magie, nella foto realizzata da Melissa Lissova. Tra scopa e un apparente Patronus scagliato, anche questa maga del nostro mondo si mette alla prova con la magia antica. Sapevate qual è il personaggio più odiato di Hogwarts Legacy? No, non è un Serpeverde.