Hogwarts Legacy: un cosplay di una Serpeverde lancia l'avventura su Switch

Uscito a inizio anno su PC, PS5 e Xbox Series X/S, e poi successivamente anche su console di passata generazione, Hogwarts Legacy arriva finalmente anche su Nintendo Switch con un porting che ha subito diversi ritardi maturati nel corso del tempo. Celebriamo l'uscita del titolo e il ritorno nel castello magico più amato di tutti con un cosplay.

L'edizione Nintendo Switch di Hogwarts Legacy richiede numerosi GB di spazio libero su memoria interna. Warner Bros. Games e Avalanche Studios pare abbiano lavorato duramente a questa versione, che dunque non dovrebbe deludere le aspettative dei numerosi fan che per lungo tempo ne hanno aspettato l'uscita.

Tornati nel Wizarding World creato dalla J.K. Rowling, il mondo magico in cui sono ambientate le vicende di Harry Potter, ricomincia l'anno scolasti a Hogwarts. Questa volta, il Cappello Parlante ha assegnato il personaggio principale del videogioco alla casata dei Serpeverde.

In questo cosplay di una Serpeverde da Hogwarts Legacy torniamo a passeggiare per le vie esterne del castello, sempre con la bacchetta in mano pronti a scagliare un potente incantesimo. A condividere questa bellissima serie di scatti sui social che spinge la community a rimettere le mani sul Hogwarts Legacy in versione portatile per Switch è la cosplayer Mugglestyle.