Hogwarts Legacy è un covo di serial killer? Uccisi già oltre un miliardo di maghi oscuri

Hogwarts Legacy è stato senza mezzi termini un vero successo commerciale su larga scala. Il titolo di Avalanche Software è riuscito a catalizzare l'attenzione di schiere di giocatori in tutto il mondo, diventando uno dei fenomeni del momento. Ora, un recente articolo di Variety ci ha permesso di far luce sulle attività preferite della community.

Vi anticipiamo però che la risposta non vi piacerà. Sembra infatti che i giocatori di Hogwarts Legacy abbiano una particolare... predilezione per l'assassinio dei maghi oscuri. Sarebbero più di un miliardo i 'poveretti' uccisi sin dal lancio del gioco, numeri davvero enormi che testimoniano ancora una volta il grande interesse per il titolo da parte dei giocatori. Anche se in maniera un po' macabra, lo ammettiamo.

Ma quanto ha fruttato il successo di Hogwarts Legacy alle casse di Warner Bros.? Con più di 12 milioni di copie vendute, l'azienda americana è riuscita a guadagnare una cifra record che si aggira intorno agli 850 milioni di dollari. Non è allora una sorpresa che siano cominciate a circolare voci insistenti circa la possibile espansione futura del franchise attraverso nuove forme.

Giant Freakin Robot, portale quasi sempre sul pezzo quando si parla di intrattenimento, ha rivelato che HBO sarebbe già al lavoro su una serie TV ispirata a Hogwarts Legacy, un'ipotesi davvero interessante che siamo sicuri farebbe felice i fan del maghetto, qualora si rivelasse corretta.