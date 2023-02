Hogwarts Legacy ha il supporto Cross Save oppure no?

Hogwarts Legacy si prepara al suo esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S fissato per il 10 febbraio 2023, per poi arrivare su PS4, Xbox One e Nintendo Switch più avanti nel corso dell'anno.

Sono già numerose le caratteristiche rivelate da WB Games ed Avalanche Software per l'attesissimo Action/RPG ambientato nell'universo di Harry Potter (volete sapere ad esempio quali lezioni si possono frequentare in Hogwarts Legacy?), ma qualcuno potrebbe chiedersi se Hogwarts Legacy offrirà anche il Cross Save tra le varie piattaforme oppure nulla di simile.

Ebbene, la risposta in questo caso è negativa: Hogwarts Legacy non avrà il Cross Save o qualunque forma di cross-progression. Non ci sarà quindi alcun modo per trasferire i vostri salvataggi da una console all'altra, oppure da console a PC, ed i vostri progressi rimarranno dunque collegati ad una singola piattaforma senza possibilità di spostamenti. In ogni caso è confermato che il gioco offrirà quattro diversi slot di salvataggio permettendovi, in caso vogliate, di ricominciare da zero una partita creando un altro personaggio (magari appartenente ad una Casa diversa) senza dunque perdere i progressi registrati nella partita precedente.

Nulla in ogni caso vieta agli sviluppatori di aggiungere eventualmente tale feature in futuro, ma per il momento non c'è alcuna possibilità di vederla implementata all'interno del gioco. I dettagli da scoprire non sono ancora finiti: ecco se Hogwarts Legacy sarà su Xbox Game Pass o PlayStation Plus al lancio oppure no.