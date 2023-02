Hogwarts Legacy: i dataminer scovano una pozione utile per il respec delle abilità

Hogwarts Legacy offre diverse possibilità con cui il giocatore può personalizzare le abilità del proprio alter ego, tuttavia è ad oggi impossibile cambiare idea lungo il percorso ed effettuare un eventuale respec delle skill apprese: una volta presa una decisione, questa condizionerà inevitabilmente tutto il resto dell'esperienza.

Eppure, sembra che gli sviluppatori di Avalanche avessero inizialmente pensato ad un metodo per consentire ai giocatori di fare il respec delle abilità e potenzialmente stravolgere le capacità del proprio maghetto. Come scoperto dai dataminer, nascosta tra i file del gioco c'è una linea di codice che recita: "RPG_PotionAbility_TalentReset". Questa pozione provoca il seguente effetto: "RPGTriggerEffect_TalentReset" e si trova nella cartella "TalentReset", secondo quanto riporta EIPGaming. La pozione ha persino un file di texture viola scintillante ad esso associato.

L'oggetto, tuttavia, non viene utilizzato in alcun modo nel gioco finale e sembra essere un contenuto tagliato o potenzialmente uno tool utilizzato dagli sviluppatori in fase di lavorazione del titolo. L'unico modo per ripristinare i vostri talenti in Hogwarts Legacy rimane attualmente l'installazione di una mod. Su NexusMods, avete due scelte: HWL Talent Reset Tool o Talent Reset Potion.

Se non riuscite ad ottenere prestazioni soddisfacente su PC, potete consultare sulle nostre pagine dei metodi per migliorare il framerate di Hogwarts Legacy e attenuare il lag di gioco.